Stiri pe aceeasi tema

- ATP TRUCKS AUTOMOBILE, compania producatoare de autovehicule de transport rutier și persoane din Romania, anunța lansarea de noi produse in portofoliu. Evenimentul are loc in cadrul festivalului CoBuild 2024 din județul Alba - manifestare dedicata sectorului utilajelor și tehnologiilor pentru construcții.…

- Dupa o așteptare de doua decenii, fanii epopeei fantastice „Stapanul Inelelor” au primit vestea mult anticipata: Warner Bros. a confirmat lansarea unui nou film bazat pe universul creat de J.R.R. Tolkien. In timp ce detaliile despre producție sunt inca puține, anunțul a starnit un frison de anticipație…

- Razboi in Ucraina, ziua 794. Autoritațile ucrainene spuna ca, in timpul nopții trecute, forțele ruse au lansat asupra teritoriului țarii un atac cu mai multe tipuri de rachete, 21 dintre acestea fiind doborate

- Pentru prima oara dupa invazia Rusiei, Ucraina a folosit rachete balistice cu raza mai lunga de acțiune, care au fost furnizate in secret de SUA. Ucraina a inceput sa foloseasca impotriva Rusiei rachete balistice cu raza mai lunga de acțiune, care au fost furnizate in secret de SUA, au confirmat oficiali…

- Coreea de Nord a lansat luni „mai multe” rachete balistice cu raza scurta de acțiune spre marea din largul coastei sale estice, a anunțat armata sud-coreeana, Seulul calificand acest lucru drept o amenințare grava la adresa stabilitații in peninsula coreeana, potrivit Reuters.

- Coreea de Nord a tras o racheta balistica cu raza intermediara de actiune marti, anunta armata sud-coreeana, ultima lansare dintr-o serie de teste de armament interzise ale Phenianului in acest an, relateaza AFP. Armata sud-coreeana a ”detectat catre ora (locala) 6.53 (0.53, ora Romaniei) ceea ce…

- Membrii alianței G7 au avertizat Iranul ca va fi lovit de noi sancțiuni occidentale semnificative daca va merge mai departe cu planul de a furniza rachete balistice Rusiei pentru a fi folosite in razboiul din Ucraina, noteaza Euronews. Administrația Biden a tras un semnal de alarma de luni de zile cu…

- Testarea „noului tip de tanc de lupta” a avut loc in cadrul unor exerciții militare desfașurate in Coreea de Nord, in timp ce Coreea de Sud și Statele Unite iși incheie exercițiile comune, a relatat joi agentia de presa nord-coreeana KCNA, noteaza Reuters și AFP, citata de Agerpres.Liderul nord-coreean…