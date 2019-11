Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Laura Ioana Paar s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Petange (Luxemburg), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a trecut cu 6-0, 6-4 de frantuzoaica de origine romana Victoria Muntean.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de muntenegreanca Danka Kovinic, cu 6-4, 3-6, 6-3, duminica, in finala turneului ITF de la Szekesfehervar (Ungaria), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Irina Begu (29 ani, 111 WTA), a patra favorita, s-a inclinat dupa doua ore si 47 de minute.…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Sevilla, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa 6-2, 6-2 in penultimul act, cu egipteanca Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz (225 WTA), cap de serie numarul sapte. Tig (117 WTA), a doua favorita,…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko (63 WTA) s-a calificat sambata in finala turneului feminin de la Luxemburg, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a invins-o in semifinale pe rusoaica Ana Blinkova (66 WTA), in trei seturi, 3-6, 6-3, 6-2. Ostapenko, fosta nr. 5 mondial, s-a…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic (locul 10 mondial, favorita nr. 3) s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii totale de 1.032.000 de dolari, dupa ce a trecut in penultimul act de frantuzoaica Kristina Mladenovic (45 WTA), in doua seturi, 6-3, 6-4.…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens, locul 19 mondial, principala favorita, a fost eliminata joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Luxemburg, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, ea inclinandu-se in trei seturi, 4-6, 6-2, 6-2, in fata letonei Jelena Ostapenko (63 WTA). Ostapenko…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara s a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Valencia Spania , dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a invins o pe spaniola Aliona Bolsova Zadoinov, principala favorita, cu 7 5, 6 0.Bara 24 ani, 206 WTA a obtinut victoria dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Zagreb, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe croata Tena Lukas cu 6-4, 6-1. Bara (191 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 18 minute in fata unei adversare…