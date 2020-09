Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa fara drept de apel de Elena Ribakina. Kazaha s-a impus cu 6-0, 6-3, astazi, in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Sorana Cirstea (30 ani, 84 WTA) s-a inclinat dupa doar 65 de minute in fata unei adversare din top 20. Ribakina s-a…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de kazaha Elena Ribakina in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Sorana Cirstea (30 ani, 84 WTA) s-a inclinat dupa doar 65 de minute in fata unei adversare din top 20 cu scorul de 0-6, 3-6. Cirstea a gresit destul de mult in acest…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, campioana la Roland Garros in 2016, a trecut cu mari emotii de primul tur al actualei editii a turneului de Mare Slem din capitala Frantei, impunandu-se greu, cu 7-5, 4-6, 8-6, in fata slovenei Tamara Zidansek, la capatul celui mai lung meci de pe tabloul…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat in premiera in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, luni, dupa ce a invins-o pe elvetianca Stefanie Voegele, cu un simetric 7-5, 7-5. Tig (26 ani, 59 WTA) a obtinut victoria dupa aproape doua ore de joc (1 h 58 min). Romanca…

- Jucatoarele romane Monica Niculescu si Irina Bara au reusit, vineri, sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros, in urma victoriilor din ultimul tur al calificarilor. Monica Niculescu (32 ani, 141 WTA), cap de serie numarul 14, a dispus in meciul…

- Jucatoarele romane Elene Gabriela Ruse si Irina Bara au obtinut victorii, miercuri, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros. Ruse (22 ani, 178 WTA) a trecut de rusoaica Victoria Kan (25 ani, 221 WTA), cu 7-5,…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig a fost invinsa de croata Donna Vekic cu 6-2, 6-1, joi, in runda a doua a turneului US Open, care are loc intr-o bula securizata la arenele Flushing Meadows din New York. Tig (26 ani, 88 WTA) s-a inclinat fara drept de apel, dupa o ora si 14 minute…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara s-a calificat, luni, in runda a treia a turneului WTA 125K de la Praga, dotat cu premii totale de 3.125.000 dolari, in timp ce Laura Ioana Paar si Alexandra Cadantu s-au oprit in turul secund. Irina Bara (25 ani, 161 WTA), cap de serie numarul 10, a castigat lejer,…