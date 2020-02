Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian a obținut, sambata, un punct uriaș pentru Romania, la Fed Cup . Romanca a trecut in doua seturi de Veronika Kudermetova, scor 7-5, 6-3 și a dus meciul cu Rusia in decisiv. Meciul a inceput cu un break pentru jucatoarea din Rusia, care a fost mai solida pe propriul serviciu. Diferența…

- Jucatoarea de tenis Jaqueline Cristian va evolua in locul Gabrielei Ruse pentru echipa Romaniei in ultimul meci de simplu cu Rusia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, sambata, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Rusia conduce cu 2-1 dupa primele trei meciuri de simplu. Jaqueline Cristian (197…

- Ana Bogdan (90 WTA) a deschis seria meciurilor de sambata, 8 februarie, de la Fed Cup. Jucatoarea din Romania a pierdut in trei seturi, scor 5-7, 6-3, 5-7, in fața rusoaicei Ekaterina Alexandrova (28 WTA), sportiva care vineri a invins-o și pe Gabriela Ruse (166 WTA).Ana Bogdan a inceput bine primul…

- Rusia a revenit la conducerea confruntarii cu Romania din barajul pentru accederea la turneul final Fed Cup de la Budapesta (14-19 aprilie), scor general 2-1, dupa ce Ekaterina Alexandrova (28 WTA) a invins-o dramatic, sambata, pe Ana Bogdan (90 WTA), scor 7-5, 3-6, 7-5. Jaqueline Cristian (197 WTA)…

- Jaqueline Cristian, locul 197 WTA, va juca in locul Gabrielei Ruse in meciul patru al intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Rusia, de la Cluj-Napoca potrivit news.ro.Cristian o va intalni pe Veronika Kudermetova, locul 38 WTA. La Digi Sport, Gabriela Ruse a spus ca nu joaca meciul…

- Este egalitate in confruntarea Romaniei cu Rusia din cadrul FED CUP, partida care are loc zilele acestea la Cluj Napoca. Dupa prima zi, Rusia și Romania se afla la egalitate in Fed Cup, scor 1-1.Ana Bogdan a adus primul punct al Romaniei, dupa ce a trecut de Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7, 6-1.…

- Romania și Rusia se infrunta in perioada 7-8 februarie, la Cluj, in Fed Cup. „Tricolorele” au participat astazi la dineul oficial. Ana Bogdan, Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian, Irina Bara și Raluca Olaru s-au relaxat la dineul oficial dinaintea infruntarii de Fed Cup cu Rusia. „Tricolorele” au aparut…

- Romania a anunțat cele cinci jucatoare convocate pentru meciul cu Rusia, din Fed Cup. Intalnirea dintre Romania și Rusia va avea loc pe 7 și 8 februarie, in sala Polivelenta din Cluj Federația Romana de Tenis a anunțat ca Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a ales…