- Romania și Ucraina se intalnesc vineri și sambata in calificarile pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Duelul dintre cele doua naționale are loc pe zgura verde de la Racquet Park Drive din Amelia Island, Fernandina Beach (Florida, SUA). Ana Bogdan va juca primul meci cu Lesia Tsurenko, potrivit…

- Echipa noastra de Billie Jean King Cup infrunta Ucraina, vineri și sambata, pe zgura verde de la Amelia Island (Florida). Acest duel, contand pentru accederea in turneul final, evidențiaza, inca o data, dezinteresul celor mai bune romance din circuitul WTA de a-și reprezenta țara.

- Simona Halep, care revine in competitii la Miami Open dupa ce TAS i-a redus suspendarea pentru incalcari ale Programului Anti-Doping in Tenis, face parte din echipa Romaniei care va infrunta in aprilie Ucraina, in calificarile pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Alaturi de Halep, pe lista…

