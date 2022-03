Stiri pe aceeasi tema

- Comandantii din armata Belarusului sunt inlocuiti cu colegi de-ai lor din Rusia, a caror sarcina este sa puna capat rezistentei soldatilor belarusi de a nu fi implicati in razboiul din Ucraina.

- Echipele de tenis ale Rusiei si Belarusului au fost suspendate din Cupa Davis si Cupa Billie Jean King. Rusia este detinatoarea titlurilor in ambele competitii mondiale, dar jucatorii vor putea participa in continuare in turneele si Grand Slam-urile din circuitele ATP, WTA si ITF. Decizia ITF intervine…

- Federatia Internationala de Gimnastica (FIG) a anuntat decizii importante sambata in urma sedintei Comitetului Executiv, care a avut un singur subiect pe ordinea de zi: sanctiunile destinate Rusiei si Belarusului, ca urmare a conflictului armat din Ucraina.

- Compania aeriana Ukraine International Airlines (UIA) si-a relocat unele avioane in afara tarii, dupa ce SUA au avertizat cu privire la o eventuala declansare iminenta a unui razboi in Ucraina, relateaza luni dpa. Operatorul aerian a primit un mesaj oficial despre incetarea asigurarii aeronavelor…