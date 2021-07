Darius Movileanu si Eduard Ionescu au castigat medaliile de argint in proba masculina de dublu, sambata, la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori Under-19 de la Varazdin (Croatia), dupa ce au fost invinsi in finala de polonezii Samuel Kulczycki/Maciej Kubik cu 3-1 (12-14, 11-5, 11-5, 11-6).



In sferturile de finala, cei doi romani i-au invins pe francezii Alexis Kouraichi/Benjamin Fruchart cu 3-0 (11-5, 11-9, 11-7), iar in semifinale au trecut de perechea Ivor Ban (Croatia)/Csaba Andras (Ungaria) cu 3-1 (5-11, 15-13, 11-7, 11-5).



La simplu masculin, in sferturile…