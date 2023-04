Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Mei-Rosu a castigat singura medalie de aur a Romaniei la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Sarajevo, duminica, in proba feminina de dublu, alaturi de germanca Mia Griesel. Cele doua sportive s-au impus cu scorul de 3-1 (4-11, 14-12, 11-8, 11-4) in finala impotriva perechii…

- Romania si-a asigurat a cincea sa medalie la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Sarajevo, sambata, dupa ce Andrei Istrate s-a calificat in semifinalele probei masculine de simplu, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa, citat de Agerpres.Istrate a trecut in optimi…

- Romania si-a asigurat patru medalii in probele de dublu, vineri, la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Sarajevo, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa.La dublu masculin, Romania are doua perechi in semifinale. Darius Movileanu si Eduard Ionescu au trecut in optimi…

- Sportivii romani continua drumul spre medalii la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Sarajevo, competitie la care au inregistrat, joi, 18 victorii si 4 esecuri, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa.La simplu masculin, in faza a doua a grupelor, Eduard Ionescu a castigat…

- Perechea Monica Niculescu (Romania) / Kimberley Zimmermann (Belgia) a ratat calificarea in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.788.468 de dolari. In sferturi, romanca si…

- Perechea Monica Niculescu (Romania) / Viktorija Golubic (Elvetia) s-a calificat in turul al doilea al probei feminine de dublu din cadrul Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Joi, 19 ianuarie, in runda inaugurala,…