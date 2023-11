Tendințe pe piața dezvoltărilor de clădiri hoteliere în prag de 2024 In ultimii ani, piața hoteliera din Romania a inregistrat o dezvoltare semnificativa, evidențiindu-se atat prin creșterea cheltuielilor de consum, cat și prin intensificarea cererii pentru servicii turistice. Aceasta expansiune este susținuta de evoluțiile din transportul aerian, incluzand deschiderea Aeroportului Internațional Brașov și extinderea Aeroportului Mihail Kogalniceanu, care au contribuit la stimularea turismului pe litoral și in stațiunile montane. Pe langa gradul de confort și calitatea serviciilor, atractivitatea destinațiilor turistice este influențata de facilitațile oferite,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

