- ​Gigantul media Tencent Games spune ca folosește tehnologii de recunoaștere faciala pentru a-i opri pe tineri sa joace și noaptea diverse jocuri video. O lege din 2019, care-și propune sa lupte cu dependența de jocuri video, spune ca cei sub 18 ani NU trebuie sa joace între orele 22 și 8. Masura…

- Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutor in valoare de 610.000 euro (aproximativ trei milioane de lei) lansata de autoritatile romane pentru sprijinirea companiilor active in sectorul cultural independent din Bucuresti, in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, informeaza un…

- Guvernul britanic a anuntat ca masinile care se conduc singure ar putea fi aprobate pe sosele pana la sfarsitul acestui an. Conform comunicatului, sistemele automate de mentinere a benzii de rulare vor primele dispozitive hands-free de condus care vor fi legalizate. Tehnologia controleaza pozitia si…

- Guangzhou, capitala Guandong, cea mai populata provincie a Chinei, se confrunta cu o creștere a cazurilor de coronavirus. Acesta este un semn ca varianta Delta a coronavirusului, extrem de transmisibila, care a fost detectata pentru prima oara in India, ar putea duce la acutizarea cazurilor chiar și…

- Amazon prelungeste interdictia pentru politie de a folosi software-ul sau de recunoastere faciala Rekognition, o tehnologie controversata din cauza riscurilor de discriminare, relateaza AFP. Gigantul american al comertului online si al tehnologiilor si-a confirmat marti decizia de a prelungi…

- O ploaie de stele cazatoare va putea fi observata in noaptea de joi spre vineri, aceasta fiind a doua noapte in care se atinge maximul curentului de meteori eta-Aquaride. Meteorii provin din coada cometei Halley. Coordonatorul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, Adrian Sonka, a declarat…

- Franța se pregatește sa relaxeze treptat restricțiile anti-pandemie. Joi au fost anunțate noi masuri de relaxare. In primul rand, carantina de noapte se va scurta treptat, pana cand se va renunța definitiv la aceasta masura. Masura carantinei de noapte ar trebui sa fie ridicata total pana la finalul…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat joi ca nu sunt motive de ingrijorare in legatura cu varianta de tulpina din India depistata in Romania. Deși poate reduce activitatea neutralizanta a anticorpilor rezultați prin vaccinare, aceasta mutație nu reduce eficiența…