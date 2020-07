Temperaturi ridicate și cer variabil Miercuri, in zona noastra, vremea se anunța buna și calduroasa. Soarele rasare la ora 05:59. In general, cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade in care soarele va fi vedeta. Spre seara nori se vor aduna și e posibilul ca pe alocuri sa cada ploi și intensificari ale vantul. Soarele apune la ora 21:10. Temperatura maxima resimțita va fi in jurul valorii de 32 de grade. Joi, cerul va fi mai mult noros. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea continua sa se incalzeasca ușor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 22 si 32 de grade, cu cele mai ridicate valori in Lunca Dunarii, scrie Realitatea.netAstazi vremea va continua sa se incalzeasca usor, devenind deosebit de calda in orele amiezii pe arii restranse in regiunile sudice.…

- Sambata, in zona noastra se anunța o zi și mai calduroasa fața cea precedenta. Soarele rasare la ora 05:48. Cerul va fi in senin pana in a doua parte a zile cand norii se vor aduna treptat, iar spre seara vremea devine instabila. Innorarile se vor accentua și local se vor semnala averse și descarcari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca incepand cu ziua de sambata, vremea se incalzește in toata țara. Astfel, in regiunile nord-vestice si in zonele montane vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta local prin innorari accentuate, averse si descarcari electrice;…

- Luni, in tara, vremea va fi calda, dar și in general instabila indeosebi in vestul și nordul țarii, precum și in zonele de munte, unde vor fi intervale cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului și cu aspect de vijelie și izolat grindina. Ploile vor avea și caracter…

- Maine, in tara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 27 grade, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei sunt anuntate 29 grade, la Tiraspol 30, iar la Leova 31. La Comrat si Cahul se asteapta 32 de grade Celsius. Maine, in Capitala cerul va fi variabil.

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 19.05.2020 Ora 13:30 - 20.05.2020 Ora 08:00 Cerul va avea innorari, mai accentuate din a doua parte a nopții, cand va crește probabilitatea pentru descarcari electrice, averse, posibil moderate, și intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura…

- Sambata, vremea ramane deosebit de calda pentru media din calendar. Soarele rasare la ora 06:11. Instabilitatea atmosefrica se va menține ridicata prin innorari temporar accentuate, iar pe alocuri acestea vor fi insoțite de descarcari electrice de scurta durata. Vantul va bate de la slab spre moderat,…

- Meteorologiianunța ca vineri vom avea parte de o vreme predominant frumoasa in toateregiunile țarii. In București cerul va fi variabil. Temperatura maxima inCapitala va fi de 20-21 grade Celsius.Vineri,24 aprilie, valorile termice vor continua sa urce, iar vremea se vaincalzi. Vantul va sulfa slab…