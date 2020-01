Stiri pe aceeasi tema

- Vreme neobisnuit de calda la sfarsitul saptamanii. Meteorologii anunta ca, in urmatoarele doua zile, vom avea parte de vreme frumoasa in intreaga tara, cu temperaturi maxime de pana la 14-15 grade. „In multe zone din tara, mai ales in sudul tarii, vor fi temperaturi cu mult mai…

- Meteorologii anunța intr-o prognoza speciala emisa miercuri pentru Capitala temperaturi mai mari decat ar fi normal și vant slab, potrivit Mediafax.Incepand miercuri de la ora 10.00 pana joi la ora 20.00, cerul va fi variabil, iar valorile termice diurne mai ridicate decat in mod caracteristic…

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele doua saptamani, incepand de pe 16 și pana dupa Craciun, pe 29 decembrie, o vreme deosebit de calda cu valori termice mult mai ridicate decat cele specifice lunii decembrie, la nivelul intregii tari.

- Marele „inamic” al vremii din toata lumea, vortexul polar, trece prin niște schimbari semnificative in urmatoarea perioada. Prin urmare, acest lucru se va reflecta și in felul in care va arata aceasta iarna, in intreaga Europa.

- Ziarul Unirea Cum va fi VREMEA de CRACIUN ȘI REVELION 2019. Se anunța temperaturi pozitive și fara precipitații Incepand de luni, 9 decembrie, vremea se incalzește fiind anunțate temperaturi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade. Meteorologii spun ca sunt șanse mici sa ninga de Craciun…

- Vremea rea pune din nou stapanire pe Romania. Meteorologii au emis o alerta de ninsori in nordul si centrul tarii si lapovita in regiunile sudice. Temperaturi deosebit de scazute se vor inregistra la nivelul intregii tari, pana marti, 3 decembrie, ora 10.00.

- Maine, in toata tara vremea se incalzeste usor. La Briceni și Soroca se vor inregistra sase grade, iar la Balți si Orhei va fi cu un grad mai cald. Aceeasi temperatura se va inregistra si la Tiraspol. La Leova vor fi noua grade, iar la Comrat si Cahul 11.

- Meteorologii anunța, pentru acest sfarșit de saptamana, vreme inchisa in aproape toata țara, fiind așteptate ploi in anumite zone. Vremea se va incalzi ușor incepand de duminica, iar in Capitala, in ziua alegerilor, vor fi temperaturi maxime de 8-9 grade Celsius.Sambata, vremea va fi inchisa…