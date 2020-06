Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea se incalzeste in majoritatea zonelor din Romania, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 24 si 32 de grade Celsius.Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie precizeaza ca vremea va deveni calda pentru aceasta data, local calduroasa dupa-amiaza in Campia…

- Meteorologii anunța vreme schimbatoare. Luni vom avea temperaturi de vara, in aproape toata țara, de marți incep ploile torențiale, cu fulgere, tunete și vant intens in nordul țarii. De joi, furtunile vor cuprinde centrul, estul și sudul țarii.In aceasta noapte, vremea va fi in general frumoasa,…

- Meteorologii considera ca incalzirea globala iși lasa deja amprenta asupra vremii. Dupa spusele lor, urmeaza ca temperaturile sa creasca din ce in ce mai mult in urmatorii ani, scrie Cancan . „In urmatorii 30 de ani am putea avea 50 de grade celsius in loc de 44,5. E vorba de cea mai mare temperatura…

- In cateva zile, ar trebui sa trecem la temperaturi de vara, de 30 de grade Celsius. Masa de aer fierbinte nu va zabovi insa prea mult pe la noi, așa ca toate aceste schimbari bruște ne pot aduce și fenomene meteo extreme.

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de calda in acest sfarșit de saptamana la Cluj, insa se anunța și cateva precipitații.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 21 grade Celsius și 3 grade Celsius, iar cerul va fi variabil.Sambata, vremea se menține destul de constanta,…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de calda pentru aceasta perioada la Cluj in acest final de saptamana.Astfel, vineri, temperturile vor fi cuprinse intre 20 grade Celsius și 4 grade Celsius. Cerul va fi variaabil.Sambata, vremea se menține desstul de constanta, valorile termice fiind…

- Meteorologii au emis, luni, prognoza pentru perioada 6 -19 aprilie si anunta temperaturi mai ridicate de normalul perioadei, in mai multe regiuni. De asemenea, meteorologii anunta cantitati reduse de precipitatii, acestea fiind posibile mai ales in a doua parte a intervalului.

- Meteorologii au emis un cod galben de inghet valabil pana in data de 2 aprilie. Temperatura va scadea pana la minus sase grade Celsius. Maine, in țara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 10 grade, iar la Balți cu unul mai mult.