Temperaturi atipice în luna octombrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni Temperaturile vor fi in general mai mari decat cele specifice perioadei, se arata in prognoza pentru intervalul 2-30 octombrie, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea se va mentine calda in mare parte din țara, dar mai ales in regiunile din sud și sud-est. O ușoara scadere a valorilor termice sa se produca […] The post Temperaturi atipice in luna octombrie. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou avertisment meteo! Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat ce temperaturi vor inregistra termometrele in luna septembrie. Cum va fi vremea in prima luna din aceasta toamna.

- Meteorologii anunta temperaturi peste cele normale pana spre sfarsitul lunii septembrie in cea mai mare parte a tarii. Conform prognozei pentru urmatoarele patru saptamani, in cea de a doua jumatate a lui septembrie, in regiunile estice si sud-estice se vor inregistra temperaturi mai ridicate. Saptamana…

- Temperaturile in luna septembrie vor avea medii care se vor situa peste cele specifice inceputului de toamna. Precipitațiile vor fi și ele excedentare, potrivit prognozei pentru perioada 28 august – 25 septembrie, transmise vineri de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). 28 august – 4 septembrie…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale, in a doua parte a lunii august, potrivit prognozei pentru urmatoarele patru saptamani, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 7.08.2023 – 14.08.2023 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru…

- Potrivit prognozei pe doua saptamani, emisa luni de Administrația Naționala de Meteorologie, in unele din țara vremea se va raci accentuat, iar maximele vor cobori pana la 20 de grade, informeaza Mediafax.Banat CITESTE SI Simona Bucura Oprescu a pus biciul pe oamenii din Ministerul Muncii: Echipa…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 24 iulie – 6 august 2023. Potrivit specialiștilor, dupa valul de canicula urmeaza o racire accentuata a vremii, temperaturile urmand sa scada cu 10….15 grade in 24 de ore. ANM a emis luni, 24…

- Canicula si disconfortul termic vor caracteriza regimul termic pentru urmatoarele doua saptamani (17 – 30 iulie) si doar in intervale scurte de timp probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata Potrivit prognozei de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Meteorologii anunta temperaturi peste cele normale in toata tara pana la sfarsitul lunii iulie si in prima saptamana din august, cu valori mai ridicate in sud si sud-est. Saptamana 10.07.2023 – 17.07.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul…