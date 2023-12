Stiri pe aceeasi tema

- Craciunița, un simbol clasic al sarbatorilor de iarna, este o prezența fermecatoare in casele noastre, aducand cu ea nu doar farmecul Craciunului, ci și norocul. Cu toate acestea, ca orice planta de apartament, are nevoie de o temperature optima pentru a sta inflorita cat mai mult timp. Afla in cele…

- In toata țara, in weekendul care abia a trecut au fost batute 22 de recorduri de temperatura. De exemplu, in județul BiHor, au fost 25 de grade, fiind cea mai ridicata temperatura pentru o dimineața de octombrie din istoria masuratorilor."Am inregistrat cele mai ridicate valori de temperaturi minime…

- In 2024, sistemul de pensii din Romania sufera modificari semnificative, cu impact asupra sumelor primite de pensionari. Aceste modificari variaza in funcție de anul nașterii și anul pensionarii, precum și de gen.Una dintre cele mai notabile modificari din sistemul de pensii din 2023 este diferențierea…

- Țara din Europa in care femeile au fost impiedicate sa nasca printr-o metoda barbara: statul a orchestrat macabra operațiuneZeci de femei din Groenlanda cer despagubiri statului danez deoarece au fost impiedicate sa nasca. Este vorba despre masurile luate de danezi asupra populației din teritoriul pe…

- Aceasta maladie reprezinta cea mai frecventa forma de demența Un numar de 7.920 de cazuri noi de imbolnavire cu Alzheimer au fost raportate, in 2022, de catre medicii de familie, a informat Institutul National de Sanatate Publica, potrivit caruia aceasta maladie reprezinta cea mai frecventa forma de…

- Femeile insarcinate sau/și persoanele insotite de copii cu varsta pana la 5 ani vor avea prioritate prin lege la casieriile sau ghiseele entitatilor publice si private, precum si la serviciile oferite de acestea. Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, decizional, un proiect de lege in acest sens. …