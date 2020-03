Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat mai multe ordonante de urgenta care vizeaza domeniul ordinii si sigurantei publice, fiind inasprite amenzile pentru contraventiile savarsite pe durata starii de urgenta. De asemenea, a prelungit valabilitatea unor documente, pentru a evita deplasarea cetatenilor la ghisee. In plus,…

- Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta s a intalnit in sedinta in aceasta dimineata. In urma dezbaterilor, s a decis actualizarea listei privind cauzele de urgenta deosebita in materiile nonpenale care vor fi judecate la nivelul Curtii de Apel si al instantelor arondate, pe durata starii…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, marti, cauzele ce vor putea fi solutionate pe durata starii de urgenta instituita in contextul COVID-19. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, Sectia pentru judecatori a hotarat ca "pe durata starii de urgenta instituita…

- Serviciul de Informații și Securitate anunța ca va sista accesul utilizatorilor la 52 de site-uri care promoveaza fakenews. Decizia fost luata in contextul in care situația la nivel internațional și național privind infecția cu Covid-19 a ajuns subiect al unor știri dezinformatoare.

- Avand in vedere starea de urgența instituita in Romania in urma Decretului Președintelui Romaniei, aprobat de Parlamentul Romaniei, activitatea de transport public de persoane pe raza municipiului Sebeș, incepand cu data de 21 martie 2020, se va desfașura dupa cum urmeaza: PROGRAM: In zilele de luni-vineri:…

- La data de 18.03.2020, Colegiul de conducere al Curții de Apel Ploiești a stabilit: Lista cauzelor de urgenta deosebita in materiile nonpenale ce urmeaza a fi judecate pe durata starii de urgenta la nivelul Curtii de Apel Ploiești si instantelor din circumscriptia sa teritoriala, potrivit…

- Compania de turism Iri Travel a anuntat marti ca pune gratuit la dispozitia autoritatilor si a companiilor private toate autocarele sale pe intreaga durata a starii de urgenta in care se va afla Romania.

- Ministerul Apararii Nationale a publicat in transparenta decizionala proiectul legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 44frasl;1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi.Conform proiectului, cadrul legislativ actual prevede posibilitatea…