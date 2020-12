Telemunca și dreptul la deconectare Invitație Telemunca și dreptul la deconectare 11 decembrie 2020, 16.00 Link pentru inregistrare https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pc-6uqDMoH9Z5He6X9b2bT98fGRpvJ6Y5 18,4% din angajații din Romania au inceput sa lucreze de acasa drept rezultat al pandemiei de Covid-19, fața e doar 0,8% inainte de pandemie. In ciuda prevederilor legale, angajații care lucreaza la distanța se confrunta cu o problema semnificativa in ceea ce privește echilibrul dintre timpul de lucru si viata privata. Necesita aceasta situație recunoașterea unui drept specific la deconectare? Dreptul al deconectare… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

