Telegraph: Boris Johnson pe traiectorie de coliziune cu marile grupuri de afaceri Boris Johnson se afla pe o traiectorie de coliziune cu marile grupuri de afaceri în timp ce asistentii lui fac planuri pentru anularea perioadei de gratie de doi ani înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli pentru imigratie, scrie The Telegraph, citat de Rador.

Boris Johnson se pregateste sa impuna noi restrictii pentru migrantii necalificati care doresc sa ajunga în Marea Britanie, în prima zi dupa încheierea perioadei de tranzitie la Brexit, în decembrie, potrivit unei dezvaluiri facute de Telegraph.

Conform noilor planuri radicale elaborate…

Sursa articol: hotnews.ro

