Stiri pe aceeasi tema

- Producatori de fructe si legume britanici manifesteaza luni in fata sediului Parlamentului, la Londra, in semn de protest fata de contracte de achizitie ”nedrepte” prin care sunt legati de principalele sase lanturi de supermarketuri din Regatul Unit, si urmeaza sa instaleze 49 de sperietori, adica procentul…

- Anul 2023 a fost al doilea cel mai calduros an inregistrat in Regatul Unit, dupa recordul atins in 2022, a anuntat serviciul meteorologic britanic Met Office, transmite AFP. "Observatiile privind clima Regatului Unit sunt clare. Schimbarile climatice influenteaza recordurile de temperatura din Regatului…

- Noul an va fi anul protestelor. Angajații din Sanatate amenința ca pregatesc cea mai mare greva din ultimii 20 de ani."Lucratorii din sistemul sanitar și cel de asistența sociala sunt foarte deciși de aceasta data, va fi cea mai mare revolta din ultimii 20 de ani in cele doua sisteme. Noi…

- Printul Harry a fost obligat luni sa plateasca suma de 48.000 de lire sterline (56.000 de euro) companiei care editeaza publicatia Mail on Sunday, dupa ce a pierdut o runda intr-un proces de calomnie impotriva acestui tabloid britanic, transmite AFP. Unul dintre numeroasele procese intentate de fiul…

- Printul Harry a fost obligat luni sa plateasca suma de 48.000 de lire sterline (56.000 de euro) companiei care editeaza publicatia Mail on Sunday, dupa ce a pierdut o runda intr-un proces de calomnie impotriva acestui tabloid britanic, transmite AFP. Unul dintre numeroasele procese intentate de fiul…

- Doi dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinsi. Ei au fost depistati in Marea Britanie., iar politistii continua cercetarile pentru prinderea celui de-al treilea suspect. Potitia Romana anunta, duminica, prinderea a doi dintre suspectii in cazul uciderii…

- Poliția Romana a localizat duminica doi barbați, ambii in varsta de 35 de ani, banuiți in cazul crimei din Sibiu, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv in Scoția și Irlanda de Nord.Poliția Romana anunța duminica faptul ca in urma cooperarii polițienești internaționale,…