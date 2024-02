Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu PricewaterhouseCoopers, realizat la nivel global inclusiv pe angajați din Romania, arata ca tehnologia va fi folosita in majoritatea companiilor, nu doar in cele din IT cum se intampla in prezent, scrie psnews.ro . Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat ca toate acele meserii care…

- Compania cu sediul in San Jose, California, avea un numar total de angajati de 84.900 in anul fiscal 2023, potrivit site-ului sau. Compania inca decide cu privire la numarul total de angajati care vor fi afectati de disponibilizari, a spus o persoana. Un anunt ar putea veni inca de saptamana viitoare,…

- Galaxy S24, S24+ și S24 Ultra au fost lansate cu puține imbunatațiri hardware „reale” , intrucat in afara de un procesor mai puternic și ecrane mai luminoase, cele trei dispozitive sunt cam la fel ca anul trecut. Funcțiile AI sunt cele care scot aceste modele in fața, insa cei care au telefoane din…

- Primele rapoarte de vanzari pentru anul 2023 incep sa apara, iar in 2024 pare ca avem un nou „lider” al vanzarilor de smartphone-uri. Dupa aproape 10 ani pe primul loc, Samsung, pana acum lider incontestabil al pieței de smartphone-uri, cedeaza locul catre Apple, compania care produce și unele dintre…

- Constructorul auto Dacia a inmatriculat, pe parcursul anului trecut, un numar de 46.124 de vehicule pe piata din Romania, in crestere cu 14,8% fata de cele 40.179 de unitati comercializate in 2022, se arata intr-un comunicat al companiei.In 2023, topul celor mai vandute cinci modele auto din Romania…

- Meta , compania care deține WhatsApp , a anunțat ca aplicația de mesagerie nu va mai fi disponibila pe modelele de telefoane mai vechi, incepand cu 1 ianuarie 2024.Aceasta decizie a fost luata ca urmare a unor modificari esențiale implementate in politica de protecție a confidențialitații a WhatsApp.…

- Meta , compania care deține WhatsApp , a anunțat ca aplicația de mesagerie nu va mai fi disponibila pe modelele de telefoane mai vechi, incepand cu 1 ianuarie 2024.Aceasta decizie a fost luata ca urmare a unor modificari esențiale implementate in politica de protecție a confidențialitații a WhatsApp.…

- WhatsApp va inceta sa mai funcționeze pe telefoanele mai vechi incepand cu 1 ianuarie 2024: Lista modelelor WhatsApp va inceta sa mai funcționeze pe telefoanele mai vechi incepand cu 1 ianuarie 2024: Lista modelelor Meta, compania care deține WhatsApp, a anunțat ca aplicația de mesagerie nu va mai fi…