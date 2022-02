Tehnologia de publicitate a Google, contestată de publisheri într-o plângere la Comisia Europeană Google, divizie a grupului Alphabet, a realizat in 2020 venituri de 147 de miliarde de dolari din reclame online, mai mult decat orice alta companie din lume, reclamele afisate in servicul de cautare, YouTube si Gmail reprezentand cea mai mare parte a vanzarilor si profiturilor sale totale. Aproximativ 16% din veniturile sale au provenit din activitatea de display sau de retea a companiei, in care alte companii media folosesc tehnologia Google pentru a vinde reclame pe site-ul si aplicatiile lor. Comisia Europeana a deschis o investigatie in iunie, pentru a stabili daca Google favorizeaza propriile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

