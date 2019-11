Teheranul anunță reținerea a opt presupuși agenția CIA Opt presupuși agenți CIA au fost reținuți în legatura cu protestele din Iran fata de majorarea preturilor la carburanti, manifestații catalogate de ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, drept rezultat al unei &"conspiratii foarte periculoase&" orchestrate de SUA, informeaza agenția Dpa, citata de Mediafax.



Șase presupuși agenți CIA au fost reținuți în cursul protestelor, iar alți doi în timp ce încercau sa paraseasca țara, a anunțat agenția iraniana de știri IRNA, citând un comunicat al serviciului de informații de la Teheran.



Cei opt suspecți,…

Sursa articol: hotnews.ro

