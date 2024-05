Google anunţă modelul lingvistic Gemini 1.5 Flash La Google I/O 2024, editia din acest an a conferintei dedicate de companie dezvoltatorilor, Google a facut mai multe anunturi legate de inteligenta artificiala. Printre altele, Google a anuntat Gemini 1.5 Flash o versiune mai mica si mai rapida a celei mai recente literatii a sistemului de inteligenta artificiala al companiei. Datorita dimensiunii reduse, Gemini 1.5 Flash va oferi o latenta mai mica in comparatie cu versiunea standard, ceea ce va face posibile raspunsuri mai rapide la intrebarile utilizatorilor. Conform companiei americane, Gemini 1.5 Flash exceleaza la rezumarea articolelor si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

