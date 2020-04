Stiri pe aceeasi tema

- Protectia faciala va deveni obisnuinta in urma epidemiei de coronavirus, a declarat un inalt reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat luni de Press Association. Doctor David Nabarro, trimis special al OMS in materie de COVID-19, a declarat ca oamenii vor trebui sa se obisnuiasca…

- Oamenii de stiinta au calculat pentru prima data varsta reala a rechinilor-balena, cu ajutorul unui radiocarbon care s-a format in atmosfera in timpul testelor cu bombe atomice din anii 1950, relateaza luni Press Association. Teoriile conform carora rechinii-balena, inclusi lista animalelor…

- Soundland revine cu o piesa fresh despre „EGO”, ce combina intr-un mod original elemente dance cu versuri ce raman intiparite in minte. Cu un vibe pozitiv și energic, „EGO” este un single compus de catre Alex Pelin și Andy Platon, iar vocea ii aparține Alexiei Aștelian. Piesa dezvaluie una dintre cele…

- Un test de sange care poate detecta mai mult de 50 de tipuri de cancer inainte ca pacientii sa prezinte vreun simptom a fost creat de oamenii de stiinta, transmite marti Press Association. Testul este bazat pe identificarea unui tip de ADN produs in tumorile cancerigene si apoi eliberat in fluxul sanguin…

- Anumite pozitii de odihna, precum statul pe vine sau in genunchi, pot fi mai bune pentru sanatate, comparativ cu statul pe scaun. Și asta deoarece pozițiile recomandate implica utilizarea mai multor muschi in comparatie cu statul pe scaun, noteaza Agerpress, care citeaza un studiu transmis de Press…

- Copiii mici care au fost expusi in perioada prenatala la o substanta chimica ce se gaseste in produsele cosmetice pot avea un risc mai mare de a deveni supraponderali in primii opt ani de viata, conform unui nou studiu citat marti de Press Association. Oamenii de stiinta sustin ca femeile…

- Gheata arctica nu se poate reface rapid, odata ce se topeste din cauza incalzirii climatice, conform concluziilor unui nou studiu, transmite luni Press Association potrivit Agerpres. Oamenii de stiinta au apelat la cochiliile scoicilor quahog, animale care pot trai sute de ani, si la modele de evolutie…