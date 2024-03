Dispariția unei fete de 13 ani din Baia Mare: Poliția lansează o amplă operațiune de căutare.foto O fata in varsta de 13 ani din Baia Mare, Coardoș Michele Daria Nicoleta, este cautata de Poliție dupa ce a fost data disparuta in urma cu doua zile. Polițiștii Municipiului Baia Mare au fost sesizați ieri de catre familia sa, in legatura cu faptul ca, la data de 1 martie, in jurul orei 17:00, aceasta a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors. La momentul dispariției, Michele purta pantaloni negri, geaca neagra și adidași negri. Semnalmentele fetei sunt urmatoarele: inalțime 1,60 m, greutate aproximativ 60 kg, ochi albaștri și par șaten. Poliția a lansat o ampla operațiune de cautare in incercarea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

