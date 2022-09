Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de statistica Eurostat a transmis miercuri, 1 septembrie, ca inflatia din zona euro a atins un nou record in august, de 9,1%, si ca principalul motiv il reprezinta preturile ridicate ale energiei, transmite CNBC.Cresterea preturilor este peste asteptari, un sondaj al economistilor Reuters…

- Dupa ce seceta a lovit puternic Franța in ultima perioada, Paris, capitala Franței a avut parte de o ploaie torențiala care a inundat mai multe strazi. De asemenea furtunile insoțite de rafale puternice de vant au afectat mai multe zone din Spania.

- Programul european privind modificarea climei Copernicus a inregistrat in Franța emisiile de carbon cele mai ridicate in urma incendiilor forestiere, de la inceputul masuratorilor in 2003, transmite AFP și 20 Minutes. Programul european Copernicus a anunțat, vineri, ca a inregistrat in aceasta vara…

- Productia de vin a Frantei este asteptata sa isi revina in acest an, dupa ce in 2021 a fost afectata de inghet, insa agravarea secetei ar putea limita volumele, a anuntat marti Ministerul francez al Agriculturii, informeaza Reuters. Conform primelor estimari pentru 2022, productia de vin a Frantei ar…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin și liderul francez, Emmanuel Macron nu au mai avut convorbiri telefonice de doua luni pentru ca Franța este o „țara neprietenoasa” cu Rusia și cu care discuțiile nu sunt, in prezent, „necesare”, a declarat, vineri, Dmitri Peskov. „Ei bine, mai intai Franta este un…

- Mii de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație din Portugalia, Spania și sud-vestul Franței, in mijlocul unui val de caldura care nu da semne de ameliorare. In nordul Portugaliei, un pilot a murit dupa ce avionul cu apa s-a prabușit in zona Foz Coa, in apropiere de granița cu Spania, scrie Mediafax.…

- Vremea, canicula si seceta fac probleme intr-o buna parte a Europei de Vest. Un sfert din teritoriul Frantei a fost plasata, saptamana trecuta, sub alerta de canicula, fiind prognozate temperaturi maxime de pana la 40 de grade Celsius, valoare depasita deja in Spania, afectata la randul sau de vremea…

- Un val de canicula va lovi de saptamana viitoare Romania, Grecia și Bulgaria, avertizeaza meteorologii. Caldura excesiva a afectat in ultimele zile mai multe țari din vest, printre care Spania, Franța și Statele Unite. ONU a avertizat ca seceta va fi urmatoarea mare problema cu care se va confrunta…