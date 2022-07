Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare a Gradinii de Vara din Herastrau a Teatrului de revista Constantin Tanase au fost finalizate. Peste 2.000 de spectatori pot sa paticipe la evenimentele artistice care vor avea loc in acest spatiu.

- Cristian Arșinel, baiatul cel mic al lui Alexandru Arșinel, a facut primele declarații despre starea de sanatate a tatalui sau pentru Ego . La inceputul lunii mai, Fanatik scria ca actorul ar fi ajuns de urgența la spital din cauza problemelor cardiace. Fiul lui Arșinel a marturisit ca tatal lui se…

- „La mulți ani, Ilfov!” au cantat artiști și spectatori, la Casa de Cultura din Ghermanești – Snagov, sambata, 21 mai, de ”Ziua Ilfovului”. Un spectacol deosebit, intr-o zi speciala, de Ziua Sfinților Imparați Constantin și Elena, patronii spirituali ai județului Ilfov. Articol publicat in Jurnalul…

- Stagiunea 2021-2022 a Teatrului STUDIO se incheie luna aceasta cu Saptamana Absolvenților, in care vor avea loc ultimele reprezentații ale spectacolelor anulului II – Masterat – Arta actorului. In 25 Mai 2022, miercuri de la ora 19:00 puteți urmari comedia Arturo Ui – Ultima reprezentație. „Ascensiunea…

- Noua cinematografie israeliana va fi in centrul atentiei la cea de-a 21-a editie a Festivalului International de Film Transilvania. In program se regasesc filme si documentare puternice, un serial fascinant, dar si intalniri cu regizori, profesionisti din industrie si oficialitati care vor intra in…

- 35.000 de studenți sunt așteptați sa participe la activitațile Zilelor Studenților Timișoarei. Dupa doi ani de pauza, evenimentul are loc in perioada 11-12 mai, fiind doua zile pline de muzica, activitați culturale, ateliere de dans, concerte in aer liber, sesiune de lectura in hamace, expoziție de…

- Consilierii generali din Capitala au votat, in sedinta de joi, tarife noi pentru biletele la spectacolele de la Teatrele "Nottara", "Bulandra", "Constantin Tanase" in stagiunea 2022-2023. Actrita Monica Davidescu, membru in Consiliul General, a atras atentia, inaintea votului, ca preturile la biletele…

- In varsta de 82 de ani, Alexandru Arșinel a facut primele declarații despre retragerea din teatru. Pentru fanatik.ro el a anunțat cat timp mai are de gand sa mai urce pe scena, dar și unde va susține un spectacol pentru ultima oara. „Eu incerc sa mai fac fața un timp, dupa care o sa ma cam retrag. Eu…