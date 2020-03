Stiri pe aceeasi tema

- Angelo Borelli a mai precizat ca numarul total al contaminarilor se ridica la 2.036, comparativ cu 1.694 in ziua precedenta, ceea ce inseamna o crestere cu 20%. Potrivit responsabilului italian, dintre pacientii initiali, 149 s-au insanatosit. In prezent, 908 pacienti sunt spitalizati, iar…

- Isteria formata in jurul coronavirusului s-a extins in toata tara si i-a facut pe oameni sa recurga la gesturi extreme, cum ar fi golirea magazinelor alimentare si purtarea de masti militare impotriva gazelor.

- Autoritațile au facut analize la 13 persoane care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, insurat cu o femeie din județul Gorj. Toate cele 13 probe trimise la Institutul Matei Balș au fost negative. Alte 19 persoane sunt vizate de ancheta epidemiologica. Prefectul…

- Pasagerii au fost anunțați prin mesaje pe telefon ca zborul a fost anulat și reprogramat pentru aceasta dimineața. Oamenii au fost cazați la un hotel din Bologna."Avionul a venit gol la Craiova deoarece nu s-a facut dezinfecția aeronavei, in care s-a aflat acum cateva zile acel italian. Echipajului…

- Momente de groaza in Ucraina, acolo unde sute de oamenii au iesit in strada. Populatia este revoltata si protesteaza violent de teama infectiei cu coronavirus. Scenele de o cruzime iesita din comun au pornit dupa ce mai multe persoane au fost repatriate din Wuhan in estul Ucrainei.

- Cum se pot proteja de coronavirus romanii care calatoresc cu avionul. Cel mai periculos loc Spaima generala creata de raspandirea virusului din China va afecta serios industria aviatica. Oamenii din întreaga lume se gândesc acum de două ori înainte să urce într-un avion,…

- FOTO – Arhiva Mai multi muzicieni din Cluj si Arad, care s-au intors din China sunt izolati la domiciliu pentru 14 zile, scrie Mediafax. Iasmina Bresneni, instrumentist, a declarat, pentru sursa citata, ca dupa turneul din Wuhan nimic nu le-a atras atentia artistilor si au aflat de coronavirus doar…