- Andra este cantareața favorita a multora dintre noi, dar are și ea, la randul sau, artiștii sai preferați. Unul dintre aceștia este Nikos Vertis, care, cu ocazia unui concert in Romania, i-a transmis cantareței cateva cuvinte extrem de frumoase. In timpul concertului, Nikos Vertis s-a oprit și i-a dedicat…

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz. Cei doi au impreuna doi copii, pe David de 11 ani și pe Eva, in varsta de 8 ani, care a facut senzație in filmul Tati part-tme, lansat recent in cinematografe. In timp ce unii au criticat ideea, alții au i-au admirat…

- Un conscut vlogger din Oradea critica dur lucrarile din Cluj-Napoca, declarand intr-un video ca lucrari mai proaste, mai rar a vazut. Ionuț Lenghel este autorul canalului de Youtube „Imi place sa mananc”, dar face conținut și pe platforma TikTok. Fiind in vizita la Cluj-Napoca, vlogger-ul a filmat lucrarile…

- Roxana Nemeș, in varsta de 34 de ani, s-a intors in Republica Dominicana, la Survivr All Stars, dupa ce a mai participat in urma cu trei ani. Inainte de plecare, alaturi de alte vedete de la noi, Roxana a profitat din plin de timpul petrecut impeuna cu soțul ei de sarbatori.Roxana Nemeș, in varsta de…

- In primul trimestru al acestui an, aplicația TikTok depașea un milliard de dolari la capitolul cheltuieli ale consumatorilor. Pe locul al doilea, la mare distanța financiara, urma Honor of Kings, un joc video disponibil pe mobil care inregistra doar 570 de milioane de dolari in cheltuieli ale consumatorilor.…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a publicat pe site-ul propriu un ghid de protejare si recuperare conturi social media, avand in vedere riscurile cibernetice la care sunt expuse acestea. „Ti-ai pierdut accesul la contul de social media si nu stii ce pasi trebuie sa urmezi pentru…

- Cateodata este bine sa fii activ la ore mai tarzii, pentru ca am fost unul dintre primii fani care s-au uitat pe repeat la trailer-ul lui Grand Theft Auto VI. Stateam in fotoliu, ma uitam pe YouTube și așteptam sa ma ia somnul, și cat cautam un video nou am ramas masca cand am vazut ca Rockstar a publicat…