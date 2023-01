Teama lovește Moscova. Pe acoperișul Ministerului de Externe a apărut o rachetă antiaeriană Paranoia a lovit Moscova. Kremlinul pare ca se pregatește pentru un atac asupra capitalei Rusiei. Au fost instalate sisteme de interceptare si aparare antiracheta pe acoperisurile unor cladiri inalte din Moscova, dar și pe casa lui Vladimir Putin. Sistemele, care au ca rol intercepteze avioane si rachete care se apropie par sa fi fost desfasurate deasupra mai multor cladiri administrative din centrul Moscovei. Acest fapt poate arata ca Vladimir Putin se așteapta oricand la un atac. Fotografiile publicate joi pe retelele sociale arata ca un sistem de rachete Pantir a fost instalat pe acoperisul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fotografiile publicate joi pe rețelele de socializare arata ca un sistem de rachete Pantsir a fost instalat pe acoperișul unei cladiri cu opt etaje, folosita de ministerul rus al Apararii, relateaza Ziaruld e Iași.Russians reportedly trying to install Pantsir-S1 air defence system on the roof of a house…

- Rusii au inceput sa amplaseze pe mai multe cladiri administrative din Moscova sisteme de aparare antiaeriana concepute pentru a intercepta aeronave si rachete balistice, relateaza The Guardian. Acest lucru ar putea sa indice faptul ca autoritatile se pregatesc pentru un potential atac indreptat asupra…

- Este puțin probabil ca Rusia sa aiba o evoluție importanta in apropiere de Bahmut, in estul regiunii ucrainene Donețk, in urmatoarele saptamani, a declarat Ministerul britanic al Apararii in evaluarea de marți dimineața, scrie Hotnews . Acest lucru se datoreaza in parte faptului ca Rusia probabil desfașoara…

- Taverna „Taras Bulba” din centrul Moscovei a luat foc. Imagini de la fața locului arata nori negri uriași de fum. Nu se cunoaște cauza incendiului. The tavern „Taras Bulba” in the center of #Moscow caught fire. pic.twitter.com/6F0Th3l9iB — NEXTA (@nexta_tv) January 1, 2023 The post (VIDEO) Moscova a…

- Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat ca a cerut Germaniei sa trimita in Ucraina lansatoarele Patriot oferite Poloniei imediat dupa ce o racheta a lovit teritoriul polonez, saptamana trecuta. „Dupa noile atacuri cu rachete rusesti, am cerut Germaniei sa transfere Ucrainei bateriile…

- Apararea antiaeriana joaca un rol esential si extrem de eficient in raspunsul Ucrainei la invazia rusa, dar este pusa la grea incercare de intensificarea loviturilor Moscovei, noteaza vineri intr-o analiza France Presse. Aflata in dificultate la sol, Rusia si-a inmultit din octombrie bombardamentele…

- Trupele ucrainene au inspectat sambata (12 noiembrie) echipamente militare abandonate de trupele rusești in timpul retragerii fulgeratoare. Ministerul rus al Apararii a declarat ca toate forțele și echipamentele rusești au fost transferate pe malul estic al raului Dnipro. Acesta a precizat ca retragerea…

- Ministerul rus al Apararii a declarat vineri (11 noiembrie) ca a finalizat retragerea trupelor de pe malul vestic al raului Dnipro, in regiunea Kherson din sudul Ucrainei. In informarea sa zilnica, ministerul a declarat ca toate forțele și echipamentele rusești au fost transferate pe malul estic al…