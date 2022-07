Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre UE o finantare europeana de 500 de milioane de euro pentru a facilita achizitii comune de armament in vederea reconstituirii stocurilor diminuate prin sprijinul acordat Ucrainei, transmit AFP. Tarile membre ”au apelat la stocurile lor de munitii, de artilerie…

- Comisia Europeana va cere, saptamana viitoare, statelor membre sa limiteze la 19 grade temperatura furnizata de instalatiile de incalzire din cladirile publice, iar pentru sistemele de climatizare la 25 de grade, pentru a reduce consumul de gaze de pe continent, conform unui proiect de text consultat…

- Comisia Europeana si agentiile sanitare ale Uniunii Europene (UE) recomanda, luni, vaccinarea cu al doilea ”booster” a tuturor persoanelor in varsta de peste 60 de ani – coborand astfel varsta de la 80 de ani – impotriva unui nou ”val vast” COVID-19 din prezent, relateaza AFP. ”Indemn statele membre…

- Petre Daea va prelua portofoliul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu. Conducerea PSD a votat, miercuri, in unanimitate, in sedinta Consiliului Politic National, ca Daea sa fie titularul de la Agricultura. PSD s-a reunit, miercuri, de la ora 13.00, in sedinta Consiliului Politic National,…

- Noul regulament imbunatatit privind roamingul, care extinde „Roamingul la tarife nationale” pana in 2032, va intra in vigoare vineri, 1 iulie 2022, a anuntat, joi, Comisia Europeana. Astfel, calatorii din UE si din SEE pot efectua apeluri, trimite mesaje text si naviga pe internet in strainatate fara…

- Negociatorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns, marti, la un acord cu Parlamentul European privind regulile comune pentru garantarea unui salariu minim care sa asigure „un nivel de trai decent”, transmite AFP, cu precizarea ca suma nu va fi neaparat aceeasi in toate tarile. Textul prevede…

- Un proiect de embargo asupra petrolului si a produselor petroliere achizitionate din Rusia a fost inaintat, in noaptea de marti spre miercuri, tarilor membre ale Uniunii Europene, dar masura continua sa suscite rezerve, au declarat mai multi oficiali si diplomati europeni pentru AFP. Comisia Europeana…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, un set de actiuni pentru a gestiona etapa actuala a pandemiei de COVID-19 si pentru a intensifica pregatirile pentru urmatoarea etapa. Lucrand impreuna, UE a salvat pana in prezent sute de mii de vieti, multumita vaccinurilor impotriva COVID-19, a mentinut piata…