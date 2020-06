Teama de coronavirus îi determină pe români să închirieze mașini să plece în vacanță, în locul trenului sau autocarului Teama de coronavirus ii determina pe romani sa inchirieze mașini sa plece in vacanța, in locul trenului sau autocarului Teama de coronavirus ii determina pe romanii fara masina sa inchirieze autoturisme ca sa plece in vacante prin tara si chiar in vizite de o zi sau doua la rude sau la prieteni, iar companiile de profil din Romania au fost nevoite sa ia in calcul noi segmente de public. "După ridicarea restricţiilor de călătorie în interiorul ţării, companiile de rent-a-car din România, obişnuite să închirieze maşini, în general,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru a evita transportul in comun cu trenul, microbuzul sau autocarul, tot mai multi romani aleg sa inchirieze masini pentru deplasari in tara, fie ca este vorba de vacante la mare, la munte sau in alte zone turistice sau doar de un drum de o zi sau doua la rude sau la prieteni", arata datele Enterprise…

- "Pentru a evita transportul in comun cu trenul, microbuzul sau autocarul, tot mai multi romani aleg sa inchirieze masini pentru deplasari in tara, fie ca este vorba de vacante la mare, la munte sau in alte zone turistice sau doar de un drum de o zi sau doua la rude sau la prieteni", arata datele Enterprise…

- Teama de coronavirus ii determina pe romanii fara masina sa inchirieze autoturisme pentru a pleca in vacante in tara si chiar in vizite de o zi la rude, potrivit Enterprise Rent-a-Car Romania, reprezentanta in Romania a Enterprise Rent-a-Car, cel mai mare jucator din domeniu, potrivit news.ro.Citește…

- „De teama infectarii cu virusul COVID-19, dar si pentru ca au putine variante de transport in conditiile in care cursele aeriene si cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima, din ce in ce mai multi oameni de afaceri straini sau studenti care invata in tara, blocati in Romania in ultimele…

- Pandemia ii determina pe oamenii de afaceri si studentii straini si pe romanii din diaspora ramasi in tara sa inchirieze masini pentru a se intoarce in strainatate, in conditiile in care cursele aeriene si cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima."De teama infectarii cu virusul…

- Pandemia ii determina pe oamenii de afaceri si studentii straini si pe romanii din diaspora ramasi in tara sa inchirieze masini pentru a se intoarce in strainatate, in conditiile in care cursele aeriene si cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima. "De teama infectarii cu virusul COVID-19,…

- pentru a se intoarce in strainatate De teama infectarii cu virusul COVID-19, dar și pentru ca au puține variante de transport in condițiile in care cursele aeriene și cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima, din ce in ce mai mulți oameni de afaceri straini sau studenți care invața in…

- Odata cu pandemia de coronavirus, oamenii capata incredere in vaccinare. Psihologii spun ca oamenii percep descoperirea unui vaccin contra COVID-19 ca pe o sursa de protectie.Teama de infectarea cu noul Coronavirus ii determina pe romani sa lase teoriile conspiratiei la o parte si sa imbratiseze…