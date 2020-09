Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de opt ani, diagnosticat cu COVID-19, este internat in stare grava in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Gomoiu din București. Este primul copil din Romania aflat in stare grava,...

- Un copil din Sectorul 2 al Capitalei a fost adus luni la școala, deși tatal era confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Avand in vedere ca tatal lui este covid pozitiv, iar copilul contact direct al acestuia, elevul ar fi trebuit sa ramana in izolare la domiciliu.

- Vlad Filat a recunoscut public ca a fost bolnav de cancer. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii „Politica” de la TV8. „A fost un fel. Eu ma bucur ca dincolo de pușcarie am facut fața și aceste incercari. Am permisiunea medicilor sa am viața plini și activa”, a declarat liderul PLDM. Filat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca o unitate de invatamant se poate inchide daca exista trei cazuri de infectie cu noul coronavirus in clase diferite, informeaza AGERPRES . “Cand avem trei cazuri in trei clase diferite, acea scoala se inchide si copiii…

- Cea mai cool emisiune a verii a ajuns la final! Nu rata ultima ediție Pepsi Retro Studio! Invitatul din aceasta ediție este AMULY, rapperul care a avut un an 2020 excelent, inovand constant prin muzica sa. Strange gașca pentru un watchparty la lansarea unei melodii vechi noua de la AMULY, acum la Virgin…

- Chrissy Teigen si John Legend asteapta al treilea copil. „Sarcina avanseaza vazand cu ochii si totul se intampla mult mai repede cand esti la al treilea”, spune Chrissy pe instastories in timp ce isi arata burtica fara retineri. Pandemia nu ii lasa sa se plictiseasca pe Chrissy si John. Cei doi isi…

- Mare anunț mare de la Nicki Minaj. Rapperita americana a dezvaluit ca asteapta primul copil, postand pe contul ei de Instagram mai multe fotografii in care iși arata burtica. Minaj a trecut la una dintre imagini mesajul: „Iubire. Nunta. Carucior. Debordez de entuziasm si recunostinta. Va multumesc tututor…

- Cand ne aflam fața in fața cu ”virusul cauzator de cancer” – un diagnostic adesea infricoșator, este important sa știm ca o atitudine pozitiva, increzatoare și optimista, poate sa faca diferența intre ”invins” și ”invingator”. Este și cazul cantareței Sabina Leonte Alb, care deși a fost diagnosticata…