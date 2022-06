Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Chindris si Romica Tociu au interpretat Carla's Dreams și EMAA, cu celebra melodie "N-aud". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a cincea ediție a sezonului 17. Provocarea a fost uriașa, iar Romica Țociu a fost furios la repetiții.

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au devenit Kurt Cobain și au cantat in stilul Nirvana piesa Smells Like Teen Spirit. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a cincea ediție a sezonului 17. Cei doi au pus in scena un moment incendiar.

- Cea de-a cincea gala Te cunosc de undeva!”, care va fi difuzata sambata aceasta de la ora 20:00 pe Antena 1, i-a pus in mare dificultate pe baieții de la Noaptea Tarziu. Ruleta a decis In ediția trecuta o transformare care a intrecut toate așteptarile și anume duetul asiatic Shanzhui Zuhe. Pe langa…

- Anisia Gafton si Ionut Rusu au interpretat piesa "Jaga Jaga". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a patra ediție a sezonului 17. Cat de bine s-au descurcat cei doi comedianți.

- Emi si Cuza i-au interpretat pe Sting și Stevie Wonde, cu celebra melodie "Fragile". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a patra ediție a sezonului 17. Cei doi artiști au adus lacrimi pe obraji cu o interpretare foarte emoționanta!

- Jazzy Jo si Zarug i-au interpretat pe Delia și Grasu XXL, cu celebra melodie "Despablito". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a patra ediție a sezonului 17. De ce a fost pentru Zarug o interpretare dificila.

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 vine cu un moment cu totul special pe scena transforming show-ului. Ruleta le-a adus Ilonei si lui Florin Ristei doua personaje pe cat de frumoase, pe atat de emotionante si un duet posibil doar pe scena Te cunosc…

- Emi și Cuza face primele declarații despre participarea la „Te cunosc de undeva!”, show-ul de la Antena 1. Dupa ce au facut spectacol la „Asia Express”, acum sunt pregatiți sa faca fața provocarilor de la jocul transformarilor. Au inceput filmarile pentru cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”,…