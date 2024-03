Stiri pe aceeasi tema

- Și in aceasta seara transforming show-ul Te cunosc de undeva! a fost plin de surprize. Shift și Connect-R s-au transformat in Ed Sheeran și Stormzy și au interpretat piesa "Shape of you". Care au fost parerile juraților despre momentul lor.

- Cea de-a treia gala Te cunosc de undeva!, difuzata maine seara, de la 20.00, la Antena 1, le aduce telespectatorilor o noua serie de transformari spectaculoase si momente artistice de exceptie, dar si multe faze amuzante, ale caror protagonisti sunt cele 8 echipe de vedete concurente.Ironia ruletei…

- Zarug și Eliza Natanticu au adus un moment romanesc pe scena de la Te cunosc de undeva! Cei doi s-au transformat in Mioara Velicu, un personaj care nu a fost deloc ușor de interpretat. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Cuza și Emi s-au transformat, in primul episod al sezonului cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva, difuzat pe data de 17 februarie 2024, in Backstreet Boys și au interpretat piesa "Everybody".

- In noul sezon al emisiunii Te cunosc de Undeva, Zarug face echipa cu Eliza Natanticu. In aceasta seara, cei doi au prezentat un moment spectaculos pe scena show-ului transformarilor, interpretand o piesa din musicalul Hocus Pocus.

- In prima ediția a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Cei doi s-au transformat in Rihanna și au interpretat piesa „We found love”.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.