Stiri pe aceeasi tema

- Bella Santiago și Barbara Isasi au caștigat a șasea gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 23 martie 2024. Trasnformarea lor in Cardi B și Megan Thee Stallion i-a convins pe toți ca merita sa ocupe prima poziție in clasament.

- Emi și Cuza s-au transformat in Klemen Slakonja și au cantat „Putin Putout” in a șasea gala Te cunosc de undeva! sezonul 20. Piesa este o adevarata parodie, iar cei doi au reușit sa puna in scena videoclipul „nebun” ala acesteia.

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat atat juriul, cat și pe concurenți in picioare, pentru dans. Transformarea lor in Oana Radu a adus multa bucurie in platoul de la Te cunosc de undeva, unde au interpretat piesa cu 80 de milioane de vizionari a artistei.

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au luat cu asalt scena Te cunosc de undeva! sezonul 20 in a doua ediția din 24 februarie 2024. Concurenții au pus in scena celebrul videoclip al piesei „Candy Man” al Christinei Aguilera.

- Jo și Liviu Teodorescu au pus in scena un moment bollywoodian de excepție la Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 24 februarie 2024. Concurenții au fost o explozie de energie, iar juriul și publicul i-au privit fascinați.

- Emi și Cuza au avut parte de o dubla provocare pe scena „Te cunosc de undeva!”. Cei doi concurenți au fost nevoiți sa se transforme in Stela Popescu și Alexandru Arșinel.Cea de-a doua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1, vine cu o provocare de zile mari pentru…

- Prima ediție a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de undeva! a ajuns la final, iar Alina Pușcaș și Pepe au anunțat caștigatorii. Iata cine a obținut cel mai mare punctaj in show-ul din aceasta seara.

- La scurt timp dupa ce au spus cel mai frumos și hotarat „Da” din viața lor, cei doi au acceptat o provocare inedita. Pe el il știu mulți romani, insa puțini știu cine este Madalina, sotia lui Emi de la Noaptea Tarziu. Concurenta de la Power Couple Romania are o meserie neașteptata. Madalina, sotia lui…