In prima gala Te cunosc de undeva! din sezonul 18, Emi și Cuza s-au transformat in Conchita Wurst și au interpretat piesa Rise Like a Phoenix. Partea cea mai dificila a fost sa imbrace rochii cu paiete și sa poarte pantofi cu toc. Iata cum s-au descurcat cei doi in ediția din 10 septembrie 2022.