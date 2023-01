Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de miliardari si multimilionari din intreaga lume cer, intr-o scrisoare adresata liderilor prezenti la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca averile celor "ultra-bogati" sa fie taxate, iar banii sa fie distribuiti miliardelor de oameni care traiesc in saracie.

- Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, s-a adresat liderilor politici si oamenilor de afaceri prezenti marti in cadrul Forumului de la Davos, cu scopul de a obtine sprijin pentru tara sa care va intra in curand in al doilea an de razboi, informeaza dpa.

- Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, a carui reuniune anuala se desfasoara in perioada 16-20 ianuarie 2023, a anuntat o participare record a liderilor politici si reprezentantilor mediului de afaceri, care vor aborda teme precum incetinirea economica globala sau provocarile de mediu, dar si razboiul…

- In timp ce Forumul Economic Mondial de la Davos, care reunește lideri de companii, oligarhi și politicieni puternici, se va deschide luni, in celebra stațiune din Elveția, ONG-ul Oxfam cere ca numarul miliardarilor sa fie redus la jumatate pana in 2030. In raportul sau anual privind inegalitatea in…

- Anul 2022 a fost de coșmar pentru magnatii lumii. Elon Musk, Mark Zuckerberg si cei mai bogati 500 de miliardari de pe planeta au pierdut 1,4 trilioane de dolari, potrivit unei analize Bloomberg, publicata de Ziarul Financiar.

- Miliardarii par sa aiba probleme financiare. Planurile lor de a-și proteja averile afecteaza zeci de mii de angajați, care sunt lasați fara locuri de munca. Amazon este cel mai recent gigant care concediaza angajați pe banda rulanta. Compania va reduce cel putin 10.000 de locuri de munca, anunta New…

- Miliardarii lumii au inceput deja petrecerea la faimosul castel Bran. Invitații de seama au fost aduși cu peste 30 de mașini scumpe. Iar accesul la aceasta petrecere este foarte strict. La eveniment sunt și Peter Thiel și partenerul lui, miliardarul Matt Danzeisen. Cei doi sunt casatoriți din 2017,…

- Potrivit presei din Romania, miliardarul Elon Musk ar tine o mega-petrecere de Halloween la Castelul Bran din Romania, unde sunt invitati miliardari si vedete de la Hollywood, precum Angelina Jolie, cofondatorii Google, Larry Page si Sergey Brin, sau fondatorul PayPal Peter Thiel.