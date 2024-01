“Taxă pe boală“. Concediile medicale ale românilor, impozitate mai mult din 2024 Romanii care intra de anul acesta in concediu medical vor fi taxați suplimentar. Mai exact, cei care intra in concediu medical vor plati 10% contribuții la sanatate din indemnizația primita in aceasta perioada. Scutiți sunt doar cei care au nevoie de liber in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale. Guvernul a […] The post “Taxa pe boala“. Concediile medicale ale romanilor, impozitate mai mult din 2024 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

