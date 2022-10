Taxa de salubritate poate fi modificată oricând în timpul anului Legea serviciului de salubrizare a localitaților nr. 101/2006 a fost modificata de OUG 133/2022, odata cu apariția acesteia in Monitorul oficial nr. 958. „ART. 2818 (1) Taxa de salubrizare poate fi ajustata sau modificata oricand pe parcursul anului. (2) Autoritațile administrației publice locale au competențe exclusive cu privire la elaborarea și aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare” e noua prevedere care a intrat in Legea 101/2006. Din politica de tarife fac parte urmatoarele reguli de tarifare, conform ordonanței:… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Dumitrești ofera din bugetul local 375.000 de lei pentru delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei, deziderat care poate fi obținut in urma incredințarii unei licitații pe SEAP. In caietul de sarcini aprobat de consilierii locali din Dumitrești…

- ANUNȚ PUBLIC Astazi, 05.09.2022, Primaria Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a urmatorului act normativ: PROIECT DE HOTARARE NR. 180 din data de 05.09.2022 privind aprobarea Strategiei pentru managementul deșeurilor in Municipiul…

- Taxa de salubrizare nu este supusa regimului fiscal și poate fi ajustata sau modificata oricand pe parcursul anului, respectiv autoritațile administrației publice locale au competențe exclusive cu privire la elaborarea și aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare…

- Modificarile preconizate se regasesc in proiectul unei Ordonanțe de Urgența, pus in dezbatere de Ministerul Dezvoltarii. Proiectul de OUG vine sa modifice Legea serviciului de salubrizare a localitaților nr. 101/2006. Odata ce va fi aprobat de Guvern, ordonanța va intra in vigoare din momentul publicarii…

- ”Avand in vedere propunerea presedintelui Consiliului Judetean Prahova, lansata aseara in spatiul public, in cadrul sedintei informale de Consiliu Judetean, de preluare de catre RASP Ploiesti a prestarii serviciului de termie de la CET Brazi – producere si distributie primara energie termica – am solicitat…

- Autoritațile din Marașești au reușit sa incredințeze prin licitație publica delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public a orașului, pentru urmatorii cinci ani. Societatea care a caștigat contractul este Electric Light, la o valoare de 111.759,9 lei, in condițiile in care estimarea…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea" ADI Dobrogea a lansat licitatia publica deschisa privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de colectare, transport si transfer al deseurilor din Judetul Constanta, in conformitate cu Proiectul Sistem de Management Integrat…

- Mamele cu venituri reduse sau fara venituri, cele aflate in situații de risc, cele care sunt victime ale violenței domestice ori cele minore, printre altele, vor primi un sprijin material pentru nou-nascuți, in valoare de 2.000 de lei, potrivit unei ordonanțe oficializate luni. Totuși, masura nu e aplicabila…