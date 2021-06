Stiri pe aceeasi tema

- Spycam-ul, camera de securitate care pazește casa Mireasa, urzeala soacrelor, a surprins imagini controversate cu Alina și Bogdan, care au ridicat o mulțime de semne de intrebare, mai ales in ceea ce o privește pe Anamaria, iubita lui Bogdan. In toiul nopții, pe la ora 02:00, Alina a fost surprinsa…

- Toata lumea o cunoaște pe doamna Malvina de la Mireasa, urzeala soacrelor și cei mai mulți cred ca este o femeie implinita, care are in suflet numai bucurii și pe care o caracterizeaza mai tot timpul o stare de bine. Ei bine, doamna Malvina ține ascunse in sufletul ei cateva trairi care i-au schimbat…

- Scandal de proporții in casa Mireasa, urzeala soacrelor. Adelina este din ce in ce mai nesigura de relația pe care o are cu Alin, dupa ce acesta a ieșit la date cu Alina. Adelina considera ca Alin a așteptat cu sufletul la gura sa aiba o intalnire cu Alina, insa acesta a afirmat ca singura lui dorința…

- Noi detalii usturatoare ies la iveala despre viața amoroasa a concurentului Liviu, la care nimeni nu s-ar fi așteptat, pana la declarațiile fostei lui soții, Claudia. Ieri, Claudia a intrat in direct in emisiune și a povestit cu lux de amanunte calvarul prin care a trecut alaturi de fostul ei soț, Liviu.…

- Ionuț și Roxana au inceput sa aiba apropieri tot mai profunde, insa unele descoperiri legate de trecutul tinerei brunete l-au facut pe potențialul sau partener sa iși regandeasca alegerea facuta. Mamele au dezbatut intens subiectul in ediția de azi din „Mireasa, urzeala soacrelor”.

- Gabriela Cristea a reușit sa-și surprinda fanii inca din prima ediție a emisiunii ''Mireasa, urzeala soacrelor''. Frumoasa vedeta a avut o apariție de senzație, pe masura așteptarilor fanilor. Iata cum a aparut indragita prezentatoare in fața telespectatorilor.

- Incepand din 29 martie, de luni pana vineri, de la ora 19:00, telespectatorii Antena Stars vor putea urmari cea mai noua productie a statiei – Mireasa: Urzeala soacrelor, o extensie a reality show-ului Mireasa, de la Antena 1.

