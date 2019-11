Stiri pe aceeasi tema

- Curg rauri de lacrimi la inmormantarea Anei Maria, tanara de numai 19 ani din Braila, care a murit la numai o luna dupa ce a nascut. Fata este condusa pe ultimul drum de parinți, iubit, dar și de toți cei dragi cu muzica, zeci de coroane de flori și intr-o atmosfera care iți face pielea de gaina.

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, fost moderator la Realitatea TV, are un mesaj pentru foștii colegi ai postului. El susține ca membri CNA sunt niște ”slugi ale unui PSD muribund” și tocmai de aceea il doare atat de tare cand vede inchis un post care s-a poziționat impotriva puterii guvernamentale…

- Florentina Sfaiter, tanara de 18 ani care a murit in Italia, din cauza unei boli grave, a fost inmormantata in localitatea natala, in Botosani. Oamenii au pus mana de la mana pentru ca trupul neinsufletit al acesteia sa fie repatriat in tara.

- Tudorita Macesanu a adresat un mesaj video tuturor celor care pot ajuta familia cu informatii, lasand sa se inteleaga faptul ca familia si-a pierdut speranta ca autoritatile vor mai face ceva.