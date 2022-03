Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul de stat in Cancelaria premierului Madalina Turza afirma ca Romania se pregateste pentru a doua faza de raspuns in criza refugiatilor din Ucraina, care vizeaza protectia acestora. Ea anunta ca vor fi infiintate sase grupuri de lucru "orientate pe zonele nevralgice in care Romania trebuie…

- Hotararea de Guvern privind stabilirea unor conditii de asigurare a protectiei temporare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor a fost adoptata, vineri, de Executiv. Documentul stabileste conditiile in care li se acorda protectie temporara persoanelor…

- Ministerul de Interne a anuntat, vineri, ca 3.623 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la debutul conflictului armat, iar gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 71,2%. ”De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.623 de cetateni…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, dupa ședința de Guvern, ca sumele cheltuite de statul roman de cand a inceput razboiul din Ucraina vor fi decontate de Bruxelles. „Un subiect a fost acela de a identifica totalul cheltuielilor de cand a inceput razboiul din Ucraina. Este vorba de 51 de milioane…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca o femeie venita din Ucraina in urma cu trei zile a murit la Galati, cel mai probabil decesul producandu-se in urma unui stop-cardiorespirator. Potrivit lui Bode, in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucraineni care au venit in…

- Peste 70.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din 24 februarie pana in prezent, a anunțat, luni, Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Conform acestuia, in ultimele 24 de ore au intrat in țara 16.248 de persoane din Ucraina, din care 10.566 sunt cetațeni ucraineni, iar din Republica…