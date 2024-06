Somnul si odihna sunt pe prima pozitie in ceea ce priveste calitatea vietii, detronand alimentatia, arata un recent studiu realizat de Centrul de Informare, Prevenire, Risc si Analiza (CIPRA), prezentat luni. „Anul acesta, in mod surprinzator, somnul si odihna au trecut pe prima pozitie in ceea ce priveste aspecte importante asupra calitatii vietii, detronand alimentatia, […] The post Somnul și odihna, mai importante ca alimentația, pentru romani appeared first on Puterea.ro .