Compania TAROM anunta printr-un comunicat de presa, ca va relua operarea zborurilor pe relatia Tel Aviv, cu doua curse saptamanale, incepand din ianuarie 2024, scrie news.ro Prima cursa, programata pentru 1 ianuarie, cu numarul RO155/6 va fi operata conform urmatorului orar de zbor: – RO155: plecare din Bucuresti (OTP) la ora 20.45 si sosire la Tel Aviv (TLV) la ora 23.20 in 1 ianuarie 2024 – RO156: plecare din Tel Aviv (TLV) la ora 00.20 si sosire la Bucuresti (OTP) la ora 03.05 in 2 ianuarie 2024 ”Compania TAROM monitorizeaza in continuare situatia de securitate din Israel si este in permanenta…