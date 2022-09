Stiri pe aceeasi tema

- Tarile occidentale, care se bazeaza de sase luni pe arsenalele lor pentru a ajuta Ucraina sa respinga fortele ruse, isi mobilizeaza acum industria de aparare pentru a-si reface stocurile de armament si pentru a continua sa sustina Kievul, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Armata ucraineana a lansat o contraofensiva puternica pe frontul de est. Kievul a anunțat ca a spart liniile ruse de aparare de la Herson. De cealalta parte, Moscova susține ca a respins atacul. Noi lupte au avut loc și in Nikolaev. Primarul orașului spune ca bombele rusești au cazut peste mai multe…

- Razboiul din Ucraina a determinat guvernele europene sa inverseze cursul anilor de scadere a cheltuielilor pentru aparare. Acum, vor sa faca mai mult pentru a se confrunta cu o Rusie nou agresiva. Numai ca planurile Europei ar putea fi inca impiedicate de unele realitați dure. O parte din creșterile…

- Consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Oleksiy Orestovici, a numit garanțiile de securitate pe care țarile occidentale le vor putea oferi Kievului dupa soluționarea conflictului. Cuvintele sale sint citate de Страна.ua. Potrivit lui Arestovici, promisiunile Occidentului se vor referi la…

- Productia auto din Rusia a incetinit dramatic dupa exitul marilor constructori auto si in urma sanctiunilor impuse de Occident impotriva Rusiei ca reactie la razboiul din Ucraina, relateaza The Moscow Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat vineri, la o sesiune plenara a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, ca statele occidentale folosesc razboiul din Ucraina pentru a-și acoperi deciziile economice greșite, potrivit agenției de presa TASS. Fii la curent…

- Razboiul din Ucraina continua sa fie unul dintre principalele subiecte reflectate in presa internaționaa, pe fondul discuțiilor pe care oficialii europeni și ai NATO le au in privința situației cu care se confrunta Kievul. Tarile occidentale ar trebui sa trimita mai multe arme grele Ucrainei. A spus-o…

- Asaltul asupra „pungii” din jurul orașului Severodonețk, create de inaintarea rusa in Donbas, ramane principalul efort operațional al Rusiei, se arata in analiza de marți a ministerului britanic al Apararii referitoare la evoluția razboiului din Ucraina. In același timp, forțele din Grupul de Vest al…