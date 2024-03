Europa se înarmează. Planul de apărare primește finanțare Europa se inarmeaza. La Bruxelles pregatește un program masiv pentru a stimula industria de aparare a Europei in urmatorii ani – daca liderii vor fi de acord sa plateasca pentru asta. Comisarul pentru industrie Thierry Breton lanseaza saptamana viitoare, anunța Politico , un nou plan european de investiții in aparare. Țarile UE au alocat doar 1,5 miliarde euro pentru aceasta idee – dar acest lucru s-ar putea schimba rapid in urmatoarele luni. Președintele Bancii Europene de Investiții, Nadia Calvino, urmeaza sa prezinte miniștrilor de finanțe idei de finanțare. Nadia Calvino a declarat Parlamentului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

