Stiri pe aceeasi tema

- Tarile din G7 sunt aproape de a ajunge la un acord privind un impozit minim pe profitul multinationalelor, deschizand calea pentru un acord global in acest an, a anuntat publicatia Financial Times (FT), transmite Reuters. Un acord in cadrul G7 ar putea fi anuntat vineri, dupa ce in ultimele…

- Ungaria nu va aproba noul acord al Uniunii Europene pentru comert si dezvoltare cu tarile din Africa, Caraibe si Pacific (ACP), intrucat acesta ar aduce si mai multi migranti in blocul comunitar, a declarat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza Reuters. Refuzul Budapestei…

- Ungaria este singurul stat membru al Uniunii Europene care a decis sa nu participe la noul contract semnat de blocul comunitar cu companiile Pfizer si BioNTech, prin care UE isi rezerva alte 1,8 miliarde de doze de vaccin, a afirmat joi un purtator de cuvant de la Bruxelles. 'Ungaria s-a retras din…

- NATO si cele trei tari baltice - Estonia, Letonia si Lituania - au anuntat vineri ca vor expulza in total patru diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Republica Ceha, care a declarat sambata ca va expulza 18 membri ai ambasadei Rusiei la Praga ca urmare a suspiciunii ca serviciile secrete ruse au…

- Guvernul Greciei a anuntat, marti, ca va furniza Arabiei Saudite, sub forma de imprumut, sisteme antiaeriene Patriot, pentru protejarea obiectivelor energetice. Ministrul grec de Externe, Nikos Dendias, si ministrul grec al Apararii, Nikos Panagiotopoulos, s-au intalnit, marti, la Riyad, cu…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a anuntat miercuri ca este timpul ca tarile NATO sa se retraga din Afganistan si ca SUA vor lucra cu aliatii lor pentru o retragere coordonata din aceasta tara, transmit Reuters, AFP si dpa, preluate de Agerpres.

- Pretinsi intermediari au incercat sa vanda un miliard de doze de vaccin impotriva covid-19 Europei - doze care nu exista in realitate - in valoare de aproximativ 14 miliarde de euro, anunta Oficiul european de lupta impotriva fraudelor (OLAF), escroci care au vrut sa faca rapid bani, in contextul…