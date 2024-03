Stiri pe aceeasi tema

- 26 dintre țarile UE cer „pauza umanitara imediata” și „incetarea durabila a focului” in Gaza. Decizia a fost anunțata luni. Șeful diplomației europene nu a spus ce țara nu s-a alaturat demersului. 26 din cele 27 de țari membre UE cer o „pauza umanitara imediata care ar duce la o incetare durabila…

- „In momentul de fata referitor la cazul Kreiner se desfasoara activitati de catre Tribunalul Sibiu si Parchetul Sibiu in cooperare cu autoritatile britanice, pentru predarea de catre aceste autoritati a celui de-al doilea suspect, care a fost prins in Marea Britanie. Este o chestiune de zile, poate…

- O femeie din Vietnam a fost data disparuta, luni, din satul tulcean Agighiol, anuntul fiind facut dimineata de sotul ei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Tulcea. Femeia, in varsta de 29 de ani, are parul saten lung, fata ovala, ochi caprui si ten deschis, iar la momentul disparitiei…

- UPDATE: In jurul orei 22.40, incendiul a fost lichidat de catre pompieri, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).Anunțul inițial al pompierilor: “La sosirea echipajelor de interventie intreaga cladire era cuprinsa de fum provenit din zona subsolului. Incendiul a fost observat de un…

- Inspectoratele școlare sunt dominate de membrii partidelor vechi, partide care, la Cluj, nu au fost in stare sa construiasca o școala de mai bine de 20 de ani, in timp ce elevii merg la ore dupa-amiaza inca din ciclul primar. Administrația PNL are dificultați majore in a satisface nevoile de educație…

- ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 Buzau-Bucuresti, la iesire din municipiul Buzau, judetul Buzau, s-a produs o coliziune in care au fost implicate doua autoturisme si un microbuz. Potrivit primelor informatii, sase persoane au suferit leziuni, ce…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat vineri ca incepand de anul acesta, in invatamantul superior, diploma de doctor va contine un cod QR care va permite accesul la informatii care vor facilita validarea si conformitatea diplomelor direct in baza de date a Ministerului Educatiei.