Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi ca situația din Bolivia este aproape haotica și ca s-a creat un vid de putere dupa demisia lui Evo Morales din funcția de președinte, informeaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax. Aflat la Brasilia, cu ocazia summit-ului BRICS (Brazilia,…

- Rusia continua sa-si extinda cooperarea economica cu țarile BRICS, a declarat președintele Vladimir Putin la Summit-ul BRICS din Brazilia. Comerțul Rusiei cu Brazilia, India, China și Africa de Sud a crescut cu 22,4 %.

- Peste șaizeci de lucrari caligrafice vor impodobi Holul Central de la Etajul Muzeului Antipa in perioada 8 noiembrie – 15 decembrie 2019, in cadrul unei inedite expoziții temporare de caligrafie „ExpoCaligrafia 2019”, organizata de Asociația „Liber la Educație, Cultura și Sport” in parteneriat cu Muzeul…

- O expozitie care reuneste peste 35 de lucrari ale unor renumiti caligrafi romani si straini se va deschide joi, in Sala Mare a Institutului Cultural Roman (ICR). Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, la ExpoCaligrafia International 2019, vor fi prezentate lucrari de exceptie ale renumitilor…

- Prima ediție a ExpoCaligrafia Internațional 2019, eveniment inițiat și organizat de Asociația Liber la Educație, Cultura și Sport, se va desfașura intre 24 și 30 octombrie 2019, la sediul Institutului Cultural Roman din Aleea Alexandru nr.38. Expoziția va reuni peste 35 de lucrari caligrafice ale unor…

- Prinși in marasmul cotidian al realitații din Romania, trecem lejer peste probleme care, deși ne privesc și pe noi și afecteaza o lume intreaga, sunt departe de proximitatea noastra comoda. Este vorba despre schimbarile climatice, un fenomen planetar controversat și printre teoreticienii lui, care pune…

- Forumul International „World School", unul dintre cele mai importante evenimente educationale la nivel international, a avut deschiderea oficiala in cursul zilei de astazi, de la ora 09.00, in sala „Henri Coanda" a Palatului Culturii. La eveniment participa peste 100 de elevi si profesori din Australia,…